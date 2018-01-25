В Мурманском морском торговом порту принят в эксплуатацию еще один гидравлический перегружатель

25 Января 2018 года, 10:27

МУРМАНСК/ 25 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманском морском торговом порту состоялась церемония передачи ключей от нового гидравлического перегружателя. На церемонию в столицу Заполярья приехал глава крупнейшей немецкой машиностроительной компании «SENNEBOGEN» Эрик Сеннебоген.

Гидравлический перегружатель SENNEBOGEN 875Е, поступивший на вооружение портовиков, является самым мощным в своём классе. Такая техника используется для выгрузки и погрузки железнодорожных полувагонов с навалочными грузами.

Оснащенный грейфером объемом 5 кубических метров, он способен за один захват выгружать около 5 тонн груза. Гидравлический привод позволяет производить перегрузочные операции максимально точно и деликатно, не деформируя железнодорожные вагоны и не создавая шума.

Управление перегружателем осуществляется джойстиком из кабины оператора. Благодаря прозрачному полу, обзор оператора увеличен на 180 градусов по горизонту. Кроме того, на монитор в кабине выводится изображение с четырех видеокамер, расположенных по периметру.

Техника «SENNEBOGEN», поступающая в ММТП, изготавливается с учетом климатических условий. Все машины имеют так называемый «зимний пакет»: электрический стояночный подогреватель двигателя, кабины и гидравлического оборудования.

В Мурманском морском торговом порту впервые на этих машинах применяются специальные усиленные гидравлические грейферы производства канадской компании «ROTOBEC». Они изготовлены для эксплуатации в условиях низких температур и предназначены, в том числе, для выгрузки смерзшегося груза.

Всего в ПАО «ММТП» в настоящее время теперь эксплуатируются 10 единиц перегрузочной техники производства компании «SENNEBOGEN».