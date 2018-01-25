Несколько постановлений правительства утратили силу

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 января/ БИ-ПОРТ – Правительство Мурманской области постановило признать утратившими силами несколько своих постановлений.
Так, утратило силу постановление «Об учреждении некоммерческой организации «Фонд «Мурманский международный экономический форум». Вместо этого форума с 2012 года проводится Мурманская международная деловая неделя.
Также отменено постановление «О внесении имущественного взноса в некоммерческую организацию «Фонд «Мурманский международный экономический форум», гласившее о взносе в качестве имущественного взноса суммы в размере 5 млн рублей.