Игорь Морарь: «Цена проезда в Мурманске остается прежней»

25 Января 2018 года, 11:34

МУРМАНСК/ 25 января/ БИ-ПОРТ – Мурманские депутаты приняли решение о согласовании стоимости проезда в общественном транспорте города на 2018 год. В частности, было принято решение оставить тариф в размере 28 рублей. За это проголосовали 27 депутатов.

Несмотря на то, что окончательное решение будет принято постановлением администрации города Мурманска, вопрос можно считать решенным, поскольку проект решения совета депутатов о согласовании цен был внесен в совет именно администрацией.

Как пояснил «Би-порту» заместитель председателя Совета депутатов Игорь Морарь, ранее тарифы на перевозки устанавливались комитетом по тарифному регулированию Мурманской области, а с 2018 года это обязанность возложена на органы местного самоуправления.

«При принятии решения мы могли установить стоимость до 32 рублей 63 копеек, это так называемый предельный тариф, установленный в Мурманской области. Понятно, что цена в 28 рублей не покроет расходов по организации перевозки пассажиров. Все мы знаем, как растет, например, стоимость топлива. Поэтому в бюджете города на 2018 год запланированы 97 млн рублей на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки» - рассказал Игорь Морарь.

Таким образом, депутатам при принятии решении пришлось взвешивать социальное значение стоимости проезда, реальные расходы перевозчиков и возможности городского бюджета.

Напомним, что стоимость проезда в 28 рублей действует в Мурманске с начала 2017 года.