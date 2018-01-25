Все больше мурманчан принимают участие в украшении города

25 Января 2018 года, 11:50

МУРМАНСК/ 25 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске подвели итоги шестого общегородского конкурса «Окно в праздник».

Уже ставший мурманской традицией конкурс «Окно в праздник» пользуется популярностью у горожан. Так, в преддверии Нового года окна квартир, детских садов, школ и поликлиник превращаются в произведения искусства, а посмотреть на них приезжают даже из других микрорайонов города.

«В нынешнем году на конкурс поступило рекордное количество заявок от мурманчан и учреждений – более 100, – отметил главный редактор газеты «Вечерний Мурманск», депутат Совета депутатов Мурманска Виктор Хабаров. – Хочется отметить, что с каждым годом растет не только количество участников, но и качество, и креативность работ».

В этот раз авторам предлагалось творить на тему «Верные друзья», посвященную домашним животным.

«Спасибо горожанам за то, что принимают активное участие в нашей работе по украшению города, – сказал глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. – Следует признать, что каждый из вас своим трудом, своим энтузиазмом внес частичку души в создание праздничной атмосферы заполярной столицы».

Победителям вручили бытовую технику и электронику. Все участники получили памятные подарки.

Победителями в номинации «Лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление окна квартиры жилого дома» стали семья Леньшиных, Лидия Данилова и Яна Семушина, Татьяна Зайченко.

В номинации «Лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление балкона, лоджии квартиры жилого дома» признаны семья Колыбиных, семья Чугуновых, Ирина Кожичева.

Призерами конкурса «Лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление окна в детских садах, школах, поликлиниках и учреждениях» стали детский сад №82, детсад №89, детсад №27.

Торжественное мероприятие завершилось творческим подарком от воспитанников Детской театральной школы. Для всех участников конкурса был продемонстрирован спектакль «Лоскутик и Облако».

АГМ