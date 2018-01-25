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Главная » НОВОСТИ » Начальника александровского ОГИБДД не стали привлекать к ответственности за ссору с соседкой
 
 
 
 
25 Января 2018 года, 12:45

Начальника александровского ОГИБДД не стали привлекать к ответственности за ссору с соседкой


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 января/ БИ-ПОРТ – Прокуратура отказалась возбуждать административное производство в отношении начальника ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Александровск. Мужчина повздорил с соседкой по лестничной площадке, что стало поводом для проведения служебной проверки.

Инцидент произошёл 22 октября 2017 года. Женщина и начальник ОГИБДД практически одновременно вышли из своих квартир, в результате чего их двери столкнулись. Между соседями возник конфликт, который записала на видео одна из участниц ссоры.

30 октября инспекцией по личному составу УМВД России по Мурманской области по данному факту проведена служебная проверка. По её результатам вынесено решение о привлечении начальника ОГИБДД к дисциплинарной ответственности.

26 декабря 2017 года прокуратурой Октябрьского административного округа Мурманска вынесено определение об отказе в привлечении к административной ответственности начальника ОГИБДД.

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