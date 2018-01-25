Мурманчан обучат правилам экологического мониторинга

25 Января 2018 года, 13:18

МУРМАНСК/ 25 января/ БИ-ПОРТ – Организация «Природа и Молодежь» приглашает принять участие в семинаре «Право на чистый воздух.

На семинаре расскажут, как бороться с несанкционированными свалками и прочими нарушениями, как наказать нарушителей и правильно написать обращение в соответствующие органы.

27-28 января с 12:00 до 18:00 января ПиМ организует семинар с привлечением юриста Максима Оленичева. Участие бесплатное.

Встреча вКонтакте.

Запись по телефону: +7(902) 137 24 86 (Вита, координатор семинара).