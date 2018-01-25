Мурманчанина оштрафовали за незаконную миссионерскую деятельность

25 Января 2018 года, 14:05

МУРМАНСК/ 25 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске по требованию прокуратуры гражданин привлечен к административной ответственности за осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства.

Прокуратура Первомайского административного округа провела проверку. Установлено, что гражданин, 1977 года рождения, на своей странице «ВКонтакте», демонстрировал видеоролики и аудиозаписи вероучения Духовного центра «Возрождение». Эти материалы последователи «Возрождения» используют в миссионерской деятельности.

Согласно сведениям Управления Министерства юстиции России по Мурманской области государственную регистрацию центр «Возрождение» не проходил, и в ведомственном реестре зарегистрированных некоммерческих организаций Управления не значится.

В России предусмотрена ответственность за осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. Гражданин признан виновным в совершении указанного административного правонарушения и оштрафован на 5000 рублей.