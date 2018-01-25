Инфляция в Мурманской области оказалась выше среднероссийской

25 Января 2018 года, 14:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 января/ БИ-ПОРТ – По итогам 2017 года инфляция в Мурманской области составила 3,1%. Об этом сообщили в Мурманскстате. В тоже время, в целом по России рост цен составил 2,5%.

Более всего в минувшем году подорожали свежие помидоры – на 20,6%, картофель – на 19%, лососёвая икра – на 16,1%, яблоки – на 15,8%, лимоны – на 14,8%, сливочное масло – на 13,8% и кетчуп – на 10,5%. Молоко и молочная продукция подорожали на 5,7%, рыба – на 4,1%, хлебобулочные изделия стали дороже на 3%. Рост цен на алкогольные напитки в среднем составил 3,1%.

Цены на некоторые продукты питания напротив снизились в 2017 году. Так, на 27,2% стал дешевле сахарный песок, куриные яйца подешевели на 12,1%, макароны – на 7,7%, гречка – на 29,9%. Уменьшились цены на солёную сельдь – на 5,6%, и пшеничную муку – на 2,3%. Средняя цена на охлаждённые и мороженые куры снизилась на 7,5%, куриные окорочка – на 3,7%, говядину, кроме бескостного мяса – на 1,3%.

Подешевели и некоторые овощи и фрукты. Например, чеснок стал дешевле на 35,5%, виноград – на 22,9%. На 2,7-5,7% снизились цены на столовую свёклу, репчатый лук, морковь, груши, апельсины, орехи, сухофрукты.