Депутат предлагает сделать тест на психологическую совместимость обязательным перед свадьбой

25 Января 2018 года, 15:15

РОССИЯ/ 25 января/ БИ-ПОРТ – В России предлагают обязать граждан перед свадьбой проходить тест на психологическую совместимость, пишет RT.

Соответствующее обращение поступит в Министерство здравоохранения 26 января. Автор инициативы, депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, считает, что это поможет заранее выявить возможные конфликты и уменьшить число разводов.

«По различным данным, до 80% супружеских пар расстаются, не прожив совместно и трёх лет. Такая тенденция противоречит курсу нашей страны на укрепление института брака. Бракоразводный процесс во многом отталкивает молодых людей от повторного шага в сторону заключения крепкого семейного союза. Многие предпочитают сожительство и не торопятся заводить детей», — отметил депутат.

По словам Петрова, специалисты смогут подсказать паре, как сгладить возможные острые углы в супружеской жизни, а при необходимости назначат консультации в районных центрах психологической помощи. В документе также указано, что аналогичную меру можно применить к парам, которые хотят развестись.

Ранее сообщалось, что в Государственную думу внесен законопроект, предлагающий приравнять сожительство к официальным бракам.