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Главная » НОВОСТИ » Депутат предлагает сделать тест на психологическую совместимость обязательным перед свадьбой
 
 
 
 
25 Января 2018 года, 15:15

Депутат предлагает сделать тест на психологическую совместимость обязательным перед свадьбой


РОССИЯ/ 25 января/ БИ-ПОРТ – В России предлагают обязать граждан перед свадьбой проходить тест на психологическую совместимость, пишет RT.

Соответствующее обращение поступит в Министерство здравоохранения 26 января. Автор инициативы, депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, считает, что это поможет заранее выявить возможные конфликты и уменьшить число разводов.

«По различным данным, до 80% супружеских пар расстаются, не прожив совместно и трёх лет. Такая тенденция противоречит курсу нашей страны на укрепление института брака. Бракоразводный процесс во многом отталкивает молодых людей от повторного шага в сторону заключения крепкого семейного союза. Многие предпочитают сожительство и не торопятся заводить детей», — отметил депутат.

По словам Петрова, специалисты смогут подсказать паре, как сгладить возможные острые углы в супружеской жизни, а при необходимости назначат консультации в районных центрах психологической помощи. В документе также указано, что аналогичную меру можно применить к парам, которые хотят развестись.

Ранее сообщалось, что в Государственную думу внесен законопроект, предлагающий приравнять сожительство к официальным бракам.

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    array(8) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36486" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210528.html" ["comment"]=> string(57) "И для этого выбирали депутатом?" ["date"]=> string(19) "2018-01-25 16:17:42" ["autor"]=> string(8) "Вася" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(15) "213.142.203.130" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73906865" } [1]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36489" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210528.html" ["comment"]=> string(224) "просто проходить тест обяжут только у конкретных, правильных психологов. за соответствующую плату + нехилая господдержка." ["date"]=> string(19) "2018-01-25 16:42:14" ["autor"]=> string(12) "Марина" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(14) "109.74.113.242" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73907507" } [2]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36492" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210528.html" ["comment"]=> string(173) "Депутатам не мешало бы тоже пройти психологический тест и обязательный скажу не грубо, дебилы." ["date"]=> string(19) "2018-01-25 16:45:26" ["autor"]=> string(5) "Ал." ["email"]=> string(28) "nikolaev.aleksand@rambler.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "109.68.173.94" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73907586" } [3]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36496" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210528.html" ["comment"]=> string(39) "Может и так, согласен." ["date"]=> string(19) "2018-01-25 17:10:30" ["autor"]=> string(5) "Ал." ["email"]=> string(28) "nikolaev.aleksand@rambler.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "109.68.173.94" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73908202" } [4]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36503" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210528.html" ["comment"]=> string(393) "Хороши же у нас депутаты)) Одни брак хотят упразднить и признать сожительство браком. Другие - психологическую помощь брачующимся оказывать. А психологическую помощь сожителям кто тогда будет оказывать?" ["date"]=> string(19) "2018-01-25 17:17:36" ["autor"]=> string(12) "Знайка" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "77.245.207.62" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73908393" } [5]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36507" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210528.html" ["comment"]=> string(180) "Следующая инициатива - обязательная проверка будущих супругов на ведение половой жизни до брака..." ["date"]=> string(19) "2018-01-25 17:24:37" ["autor"]=> string(5) "12345" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "178.65.247.46" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73908557" } [6]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36511" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210528.html" ["comment"]=> string(213) "но между прочим идея хорошая. сколько браков разваливаются? сколько людей потом до конца жизни друг друга ненавидят?" ["date"]=> string(19) "2018-01-25 17:47:11" ["autor"]=> string(16) "Ватьмашу" ["email"]=> string(12) "mail@mail.ru" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(13) "77.73.139.108" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73909160" } [7]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "36514" ["channel"]=> string(22) "/news/item/210528.html" ["comment"]=> string(150) "Про браки: если думать о ДОМЕ, то всё получится... Про депутатов: этот ИНСТИТУТ УМЕР!" ["date"]=> string(19) "2018-01-25 18:44:09" ["autor"]=> string(8) "Вася" ["email"]=> string(0) "" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(15) "213.142.203.130" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:73910562" } }
  • И для этого выбирали депутатом?
  • просто проходить тест обяжут только у конкретных, правильных психологов. за соответствующую плату + нехилая господдержка.
  • Депутатам не мешало бы тоже пройти психологический тест и обязательный скажу не грубо, дебилы.
  • Может и так, согласен.
  • Хороши же у нас депутаты)) Одни брак хотят упразднить и признать сожительство браком. Другие - психологическую помощь брачующимся оказывать. А психологическую помощь сожителям кто тогда будет оказывать?
  • Следующая инициатива - обязательная проверка будущих супругов на ведение половой жизни до брака...
  • но между прочим идея хорошая. сколько браков разваливаются? сколько людей потом до конца жизни друг друга ненавидят?
  • Про браки: если думать о ДОМЕ, то всё получится... Про депутатов: этот ИНСТИТУТ УМЕР!
 
 
 
 
 
 
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