Мурманчане обсуждают благоустройство дворов

25 Января 2018 года, 16:10

МУРМАНСК/ 25 января/ БИ-ПОРТ – В 2018 году продолжается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который предусматривает благоустройство общественных зон и дворовых территорий.

В Мурманске проект реализуется в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск», сформированной на основе предложений горожан.

Всего в программу реконструкции дворовых территорий на 2018 год вошли 38 объектов (более 70 домов).

С сегодняшнего дня стартует цикл обсуждений разработанных дизайн-проектов с горожанами. Первыми на обсуждение вынесены четыре дворовых территории многоквартирных домов на улице Сафонова и улице Нахимова – к этим объектам проектная документация уже готова. Проектами предусмотрены асфальтирование проездов, установка опор наружного освещения, скамеек и урн.

«В обсуждении проектов принимают участие собственники жилых помещений, представители управляющих организаций и МКУ «Новые формы управления», – рассказал председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации Мурманска Константин Мастюгин. – На таких встречах рассматриваются условия обустройства в указанных дворах детских, спортивных площадок и автостоянок».

Реализация проекта проводится за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, а также с привлечением софинансирования собственников по минимальному и дополнительному перечню работ и в форме трудового участия.

АГМ