На повышение МРОТ нужно дополнительно 39 млрд рублей

25 Января 2018 года, 16:00

РОССИЯ/ 25 января/ БИ-ПОРТ – Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что на повышение МРОТ с 1 мая 2018 года потребуется дополнительно 39,3 млрд рублей, передает RT.

По его словам, из них объём средств федерального бюджета — 7,5 млрд рублей, региональных и муниципальных бюджетов — 31,8 млрд рублей. Топилин добавил, что дополнительные затраты организаций реального сектора экономики составят 22,7 млрд рублей.

Напомним, Конституционный суд постановил, что северные надбавки должны выплачиваться сверх МРОТ. На исполнение решения КС Мурманской области нужно более 1 млрд рублей. За помощью регион намерен обратиться к федеральному центру, в противном случае, придётся брать кредиты. Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев сказал, что Мурманск сможет обеспечить увеличение зарплат работникам муниципальных учреждений.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид