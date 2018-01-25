Индекс «Кофе с молоком» в декабре 2017 года вырос на 8%

25 Января 2018 года, 16:23

РОССИЯ/ 25 января/ БИ-ПОРТ – Индекс «Кофе с молоком», отражающий объемы покупок россиянами шоколада, кофе, молока, бутилированной воды и динамику цен на них, в декабре 2017 года вырос на 8% по сравнению с ноябрем. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

«В последний месяц года индекс «Кофе с молоком» продемонстрировал традиционный предновогодний скачок. Его значение поднялось до отметки в 1,011 тысячи процентных пунктов, что на 8% больше ноябрьского показателя», — говорится в исследовании.

Сокращение индекса на 4,2% по сравнению с декабрем 2016 года холдинг объясняет снижением цен на продукты, входящие в индекс, — в частности на кофе и шоколад.

«Трендом ушедшего года в вопросе простых удовольствий стало повышение их доступности в связи со снижением цен на маленькие гастрономические радости. То есть объемы простых удовольствий россияне не сокращают. А предновогодняя закупка, особенно шоколада, привела к традиционному скачку «Кофе с молоком», — указывает «Ромир».

База для расчета индекса «Кофе с молоком» — цены и объемы потребления продуктов, не считающихся товарами первой необходимости. Индекс рассчитывается на основе данных скан-панели домохозяйств «Ромира», а это исследование базируется на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тысяч человек.