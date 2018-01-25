Кировчане смогут пройти курсы электромонтёров и сварщиков

25 Января 2018 года, 17:07

КИРОВСК/ 25 января/ БИ-ПОРТ – По информации Центра занятости населения Кировска, уровень безработицы в городе в 2017 году снизился почти на 1% и составил 2,7%.

К концу прошлого года в службе занятости зарегистрированы 445 человек, а течение всего года обратились 1830 человек. Всего с помощью службы занятости за год было трудоустроено 905 кировчан, среди которых 10 пенсионеров, 416 подростков, 15 инвалидов.

В ближайшее время граждане, зарегистрированные в Центре занятости Кировска, смогут посещать курсы электромонтёров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщиков. В конце обучения им будут присвоены разряды.