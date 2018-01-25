В российском вине могут разрешить большее спирта, чем сейчас

25 Января 2018 года, 17:26

РОССИЯ/ 25 января/ БИ-ПОРТ – В Министерстве финансов предлагают внести изменения в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта». Поправки скорректируют определение этого вида спиртного, пишут «Известия».

В Минфине обозначили вино как алкоголь с объемной долей этилового спирта от 8,5 до 17,5% конечного объема. Действующее же законодательство определяет вино как напиток, в котором на долю спирта приходится от 8,5 до 16,5%. Исключения возможны для вин с защищенным географическим наименованием и столовых. Напиток должен быть произведен в результате брожения ягод свежего винограда или концентрированного виноградного сусла. Нельзя добавлять этиловый спирт. Процесс должен быть натуральным. Это требование сохранится.

Поправки министерства прошли процедуру межведомственного согласования. Документ уже направлен в правительство, подчеркнули в Минфине. После того, как там одобрят законопроект, документ поступит в Государственную думу.

В министерстве пояснили, что внесение поправок связано с повышением сахаристости винограда, что влияет на крепость напитка. Были проведены исследования, которые это подтвердили. Выявлены случаи, когда виноделы в документах писали разрешенную крепость, а не настоящую.