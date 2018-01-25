Во «ВКонтакте» снова создаются группы с призывами к суициду

25 Января 2018 года, 17:40

РОССИЯ/ 25 января/ БИ-ПОРТ – В российских социальных сетях новый всплеск интереса к суицидальной тематике. Вместо хештега #F15 появились другие, например #L13 и #YG4 (уже заблокированы во «ВКонтакте»), а также #тихийлес и #сованикогданеспит, уточняют «Известия».

Чтобы принять участие в новой волне «Синих китов», нужно разместить на аватаре картинку с красной пентаграммой, опубликовать на «стене» хештеги, позвать в игру пятерых друзей и ждать, когда куратор вышлет задания, рассказал руководитель Центра исследований легитимности и политического протеста Евгений Венедиктов.

Центр ведет мониторинг соцсетей с помощью программного комплекса «Демон Лапласа». Он позволяет выявлять суицидальный, экстремистский и другой запрещенный контент. За последние несколько дней каждый из восьми новых хештегов использовался минимум 100 раз. Исследователи нашли около 30 сообществ новой волны.

«Это несколько измененная игра «Синий кит». Прежде всего, внешне. Появилось новое название — «Новый путь», символика — красная пентаграмма на черном поле с загадочными символами и хештеги. Даже если контент и блокируется соцсетью, то появляются новые теги. К тому же уже появились каналы в Telegram, а также чаты, где дети общаются по этой теме и все вместе ждут сообщений от кураторов», — рассказал Венедиктов.

В пресс-службе «ВКонтакте» отметили, что «на платформе не было зафиксировано всплеска активности по данной теме за последнее время». К тому же социальная сеть «на регулярной основе блокирует сообщества, посвященные описанию способов суицида или оправданию этой темы».

«Мы регулярно проводим мониторинг сайта, а также реагируем на сигналы пользователей и регулятора — Роскомнадзора. Такие сообщества блокируются навсегда и без права обжалования. В мониторинге социальной сети участвуют специалисты фонда психологической помощи «Твоя территория». Психологи помогают оперативно оказывать поддержку подросткам, находящимся в критической психологической ситуации», — сказали в пресс-службе.

Решение о блокировке суицидального контента в сети на территории России принимает Роспотребнадзор. Затем Роскомнадзор включает эти данные в Единый реестр запрещенной информации.

Фото: Getty Images/Diverse Images