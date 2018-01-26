Относительно тёплая со снегом погода ожидается в Мурманской области

26 Января 2018 года, 07:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 января/ БИ-ПОРТ – По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, временами снег, метель. Температура воздуха от 0 до -5 градусов, при прояснениях до -10 градусов, гололедица, ухудшение состояния дорог.

В Баренцевом море наблюдается ветер восточный, северо-восточный 15-18 м/с, на юго-востоке моря - южный, юго-восточный 15-18 м/с. На севере моря - медленное обледенение судов.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -2 градуса, ветер юго-западный 1 м/с.