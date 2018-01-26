Операторы рассказали, как работает система оповещений от МЧС в Мурманской области

26 Января 2018 года, 09:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 января/ БИ-ПОРТ – СМС с предупреждениями о погодных условиях приходят не всем абонентам Мурманской области. Более того, иногда граждане получают сообщения вообще из других регионов – например, 11 и 13 января некоторым абонентам «Билайна» пришло оповещение о сильном морозе и ураганном ветре. Как оказалось, прогноз касался Красноярского края.

Мобильные операторы при этом утверждают, что имеют договоры на рассылку предупреждений от МЧС. «Би-порт» решил разобраться, кто отвечает за оповещения, и как устроена система в целом.

В пресс-службе МЧС отметили, что Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России не отправлял сообщения 11 и 13 января, а все прогнозы касались только Мурманской области. Вся информация была продублирована на официальном сайте ГУ МЧС России по Мурманской области.

«Однако необходимо понимать, что смс-оповещение, ввиду особенностей и ограничений, вызванных покрытием сотовой связи, техническими возможностями самих операторов связи, не является основным способом информирования. Оно только один из способов доведения информации до населения», – добавили в пресс-службе.

Tele2 оповещает абонентов в случае возникновения чрезвычайной ситуации или ее угрозы по соответствующему обращению МЧС, сообщили «Би-порту» в Tele2. Оповещение происходит согласно соответствующим регламентам взаимодействия оператора и МЧС в регионах.

«При поступлении заявки от МЧС компания рассматривает возможность провести рассылку СМС в рамках имеющихся технических возможностей, – объяснили в пресс-службе, – Выборка номеров мобильных телефонов для рассылки сообщений формируется исходя из масштабов чрезвычайной ситуации. Также учитывается местонахождение зарегистрированного в сети абонента – он получит СМС в случае, если находится на территории чрезвычайной ситуации или в зоне ее вероятного возникновения».

Оператор осуществляет рассылки в соответствии с требованиями МЧС относительно зоны и времени действия, а также текста сообщений, сказали «Би-порту» в «МегаФоне», добавив, что оповещений с Красноярского края в указанные даты не было.

В МТС агентству пояснили, что рассылка делается по параметрам, установленным МЧС. МТС и МЧС, в свою очередь, продолжают прорабатывать регламент взаимодействия по оповещению населения о чрезвычайных ситуациях.

В «Билайне», абонентам которого пришел прогноз другого региона, «Би-порту» заявили, что 13 января после получения запроса от МЧС оповещения были отправлены абонентам в Красноярском крае. Мурманчане же могли получить такие СМС только в том случае, «если они находились в Красноярском крае в момент рассылки или недавно его посещали».

Абоненты, получившие «чужой» прогноз, подчеркнули, что в Красноярске они вообще никогда не были, а сим-карты купили в Мурманске. В «Билайне» на это ответили, что по данным номерам «рассылка осуществлялась корректно», но оператор проверит настройки технических систем. На вопрос агентства, была ли осуществлена такая проверка, в пресс-службе не ответили.