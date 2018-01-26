Сегодня отмечается Всемирный день таможенника

26 Января 2018 года, 10:09

РОССИЯ/ 26 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня, 26 января, отмечается Международный день таможенника – всемирный профессиональный праздник работников всех таможенных служб.

В этот день в 1953 году в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества (с 1994 года — Всемирная таможенная организация). Международный день таможенника впервые отметили в 1983 году.

Членами Всемирной таможенной организации являются свыше 180 таможенных служб мира. Россия вступила в организацию в 1992 году.

Таможенники России, Финляндии и Норвегии отмечают важность регулярного приграничного сотрудничества для дальнейшего развития внешней торговли, информирования о новинках законодательства, ускорения пропуска грузов и пассажиров через границу, применения новых таможенных информационных технологий.

В прошлом году мурманские таможенники МАПП Салла и МАПП Лотта приняли участие в 21 международной встрече с коллегами из Финляндии в рамках погранкомиссарских встреч в пограничных пунктах пропуска. Основные темы обсуждения касались анализа пассажирского и транспортного потоков, логистики товаропотоков внешнеторговых грузов, оперативной обстановки на участке соприкосновения пограничных комиссаров и таможен, изменений в таможенном законодательстве, в том числе в условиях вступления Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

В ноябре, после вынужденной паузы в диалоге, состоялась российско-норвежская встреча представителей Мурманской таможни, Северо-Западного таможенного управления, представительства ФТС России в Финляндии, Северного таможенного региона Норвегии и Таможенного директората Норвегии. Обе стороны отметили своевременность и значимость возобновления двусторонних встреч.