26 Января 2018 года, 10:24

МУРМАНСК/ 26 января/ БИ-ПОРТ – Уже сейчас мурманчане могут увидеть новую рекламную кампанию Tele2, где герои рассказывают о преимуществах тарифов «Мой Tele2». Рекламные ролики оператора можно увидеть и в Мурманской области.

По сюжету герои ведут церемонию вручения выгодного предложения. Когда ведущая открывает заветный конверт с именем победителя, выясняется, что выгоду получают все клиенты Tele2. А на сцене появляется пожарный, предотвративший «сгорание» оплаченных, но неизрасходованных услуг.

Это рекламная кампания о выгодных условиях услуг связи оператора. Тарифная линейка «Мой Tele2» предлагает безлимитный интернет-трафик в социальных сетях и мессенджерах и бесплатные звонки на номера Tele2 внутри региона и России. Также на всех тарифах с включенным в абонентскую плату пакетом минут абонентам доступен перенос неиспользованных остатков услуг на следующий период. Кроме того, в конце прошлого года оператор запустил уникальный продукт «Обмен минут на Гб», не имеющий аналогов на российском телеком-рынке. Сервис позволяет менять минуты на дополнительные гигабайты.

Популярность тарифов новой линейки «Мой Tele2» подтверждается ростом интернет-трафика и количеством звонков в сети оператора среди мурманчан. Например, в новогоднюю ночь они скачали почти 22 Тб и совершили больше звонков, чем в прошлом году – более 1 млн вызовов общей продолжительностью 2,5 млн минут. А на зимних каникулах мурманские абоненты Tele2 скачали с помощью мобильного интернета в 2,3 раза больше, чем годом ранее – 206 Тб.

Объем передачи данных за границей тоже заметно вырос: интернет-трафик мурманских абонентов увеличился на 42% относительно прошлого года. А количество звонков мурманчан в национальном роуминге возросло на 35%. Северяне предпочли поездки в Финляндию, Норвегию и Белоруссию, а по России чаще звонили из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Архангельска и Москвы.