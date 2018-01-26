У российско-норвежской границы задержаны трое граждан Афганистана

26 Января 2018 года, 10:30

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 26 января/ БИ-ПОРТ – Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по республике Карелия выявили за линией инженерно-технических сооружений в Печенгском районе трех граждан Афганистана, направлявшихся в сторону границы России.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что граждане Афганистана прибыли в приграничный район для незаконного пересечения границы. Документов при себе не имели. Осуществить замысел им не удалось, граждан задержали пограничники.

26 января вступило в силу решение Печенгского районного суда в их отношении. Иностранные граждане были признаны виновными в покушении на незаконное пересечение государственной границы России, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Их привлекли к уголовной ответственности в виде лишения свободы на шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд учел признание вины обвиняемыми, активное способствование в расследовании.