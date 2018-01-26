Мурманская область вошла в топ-20 по внутреннему туризму в новогодние праздники

РОССИЯ/ 26 января/ БИ-ПОРТ – Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг внутреннего туризма городов и регионов России по популярности у туристов в новогодние праздники 2018 года.
Мурманская область вошла в топ-20 регионов, заняв последнюю строчку. Ее посетили 33 тысячи туристов в прошедшие новогодние праздники, включая 25 тысяч, посетивших Хибины.
Первые три места достались Москве (4,8 млн туристов), Московской области (более 2,7 млн) и Краснодарскому краю (0,6 млн, включая 0,4 млн в Красной Поляне).
Кроме того, в топ-20 вошли Санкт-Петербург, Владимирская, Тюменская, Вологодская и Саратовская области, Башкирия, Татарстан, Ярославская область, Карачаево-Черкесия, Крым, Адыгея, Рязанская и Новгородская области, Кабардино-Балкария, Ульяновская и Калининградская области.