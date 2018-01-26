Рубль продолжит расти на фоне дальнейшего ослабления доллара

26 Января 2018 года, 11:16

РОССИЯ/ 26 января/ БИ-ПОРТ – Не сильный рубль, а слабый доллар — так экономисты и аналитики описывают продолжающееся второй день укрепление национальной валюты России, пишет газета «Известия».

По их прогнозам, такая ситуация продолжится максимум до апреля. К этому времени доллар приблизится к очередному психологически важному рубежу в 50 рублей. 25 января доллар ослаб по отношению к основным мировым конкурентам (55,59 рублей), а цена на нефть превысила $71 за баррель. На этом фоне рубль укреплял свои позиции.

Эксперты предупреждают, что рублю, прежде всего, не дает слишком сильно расти Министерство финансов. Оно закупает доллары и евро на внутреннем рынке. Предложение валют уменьшается, цена их растет. Эта волна интервенций началась 15 января, а закончится 6 февраля. За это время казначейство выплеснет на рынок 257 млрд рублей.

Дальнейшее укрепление рубля опасно для экономики России, предупредила заведующая кафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алла Дворецкая. Слабый доллар отрицательно отразится на пополнении Фонда национального благосостояния, пояснила она. В него идут все доходы от продажи нефти сверх цены $40 за баррель. По состоянию на 1 января этого года объем фонда составлял 3,75 трлн рублей.