В 2017 году количество ледокольных проводок Росатомфлота в акватории Севморпути выросло

26 Января 2018 года, 11:25

МУРМАНСК/ 26 января/ БИ-ПОРТ – ФГУП «Атомфлот» подвело итоги работы за 2017 год. Согласно им, в 2017 году под проводкой атомных ледоколов в акватории Северного морского пути прошли 492 судна общей валовой вместимостью 7,17 млн тонн (в 2016 году – 410 судов вместимостью 5,28 млн. тонн).

«Обеспечение вывоза углеговодородной продукции является ключевым фактором востребованности услуг атомного ледокольного флота, – говорит первый заместитель генерального директора – главный инженер ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – В дальнейшем число проводок будет только увеличиваться. Экипажи атомных ледоколов и буксиров портового флота демонстрируют максимальную ответственность выполнения контрактных обязательств».

Атомфлот обеспечивает стабильный ежегодный рост выручки. Это обусловлено проводимой работой по сохранению существующих потребителей ледокольных услуг и поиску новых клиентов. Выручка предприятия в 2017 году выросла до 6622 млн рублей (в 2013 году – 1828 млн). Всего за пять лет (с 2013 по 2017) этот показатель вырос в 3,6 раза. Производительность труда выросла с 1511 тысяч рублей в 2013 году до 3667 тысяч в 2017. Рост показателя за пять лет составил 243%.

«По итогам 2016 года впервые со времени формирования единого атомно-технологического комплекса предприятием получена чистая прибыль в размере 1 201 млн рублей, что достигнуто благодаря эффективной работе предприятия, – отмечает Кашка. – Положительный финансовый результат сохранен и в 2017 году: чистая прибыль Росатомфлота по итогам года оценивается на уровне 696 млн рублей».

В 2017 году Росатомфлот завершил плановые работы по продлению ресурса ядерной энергетической установки атомного ледокола «Вайгач» и «Таймыр» до 200 тысяч часов. Срок эксплуатации атомоходов увеличен на пять лет. Продление ресурса реакторных установок позволяет Атомфлоту полностью исключить возникновение «ледовой паузы» и при строгом выполнении контрактных обязательств плавно перейти к эксплуатации универсальных атомных ледоколов проекта 22220.

На ООО «Балтийский завод – Судостроение» продолжается строительство универсальных атомных ледоколов проекта 22220. В сентябре на воду был спущен «Сибирь». Срок сдачи головного универсального атомного ледокола «Арктика» – середина 2019 года, первого серийного атомного ледокола «Сибирь» – ноябрь 2020, второго серийного атомного ледокола «Урал» – ноябрь 2021 года.

В 2017 году Атомфлот продолжил реализацию проекта «Портофлот». Он был создан Росатомфлотом в рамках глобального проекта «Ямал СПГ», реализуемого в Арктической зоне России. Строительство портового флота, состоящего из портового ледокола, двух ледокольных буксиров и двух буксиров ледового класса, направлено на обеспечение круглогодичной безопасной швартовки крупнотоннажных судов у причалов порта Сабетта.

В ноябре 2017 года был введен в эксплуатацию ледокольный буксир «Юрибей» проекта «Т40105». Ледовый класс Arc6 позволяет судну круглый год выполнять специализированные услуги крупнотоннажным морским судам, перевозящим сжиженный природный газ и стабильный газоконденсат. В декабре 2017 года «Юрибей» принял участие в обеспечении погрузки первой партии продукции «Ямал СПГ». Контракт на услуги портового флота действует до декабря 2040 года с возможностью продления срока действия на два периода по пять лет каждый.

Был реализован «План мероприятий ФГУП «Атомфлот» по проведению в 2017 году Года экологии». Предприятие работает в режиме ненакопления отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов. Продолжились работы по утилизации атомного ледокола «Сибирь» и плавучей технической базы «Лепсе».

В июне 2017 года важным событием для реабилитации Северо-Западного региона стала отправка первой партии отработавшего ядерного топлива из хранилища в Губе Андреева на судне-контейнеровозе Росатомфлота «Россита» для дальнейшей переработки.

Положительная динамика развития ФГУП «Атомфлот», работы по заключению долгосрочных договоров, связанных с предоставлением ледокольных услуг предприятия при реализации крупных проектов в Арктике, как ожидается, позволят Росатомфлоту в 2018 году сохранить темпы роста по всем основным направлениям деятельности.