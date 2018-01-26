Авария на теплотрассе в Туломе ликвидирована

26 Января 2018 года, 11:34

КОЛА/ 26 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня в администрации Кольского района прошло заседание оперативного штаба под председательством главы администрации Александра Лихолата. Основная тема заседания – ликвидация последствий аварии на теплотрассе в Туломе.

Напомним, накануне в 12:30, инженер ЖЭУ Туломы сообщил, что на теплотрассе в районе бывшего комплекса «Тепличный» в километре от котельной обнаружен порыв наземного участка теплосети. На место аварии прибыла аварийная бригада. Создан оперативный штаб по ликвидации последствий под руководством Лихолата. Принято решение о замене поврежденного участка трубы диаметром 300 мм и длиной 60 см.

Сегодня в 00:30 поступила информация о завершении работ и о начале подачи в сеть теплоносителя. Однако при заполнении теплотрассы водой возник новый порыв на другом участке трубопровода. Руководитель оперативного штаба принял решение о проведении ремонтных работ в месте нового порыва. В 8:00 ремонт был завершен.

В настоящее время ремонтно-восстановительная бригада проводит работы по заполнению системы теплоснабжения теплоносителем. Мероприятия проходят в плановом режиме. Ориентировочное время подачи теплоснабжения в Туломе – 11:00-12:00. Холодное водоснабжение и электроснабжение в период проведения работ подавалось в штатном режиме.

26 января в зданиях Туломской СОШ и ДОУ занятия отменены. Объявлен санитарный день. Учебный процесс планируют возобновить уже завтра.