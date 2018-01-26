По факту обнаружения тела на территории Ловозерского ГОКа проводится проверка

26 Января 2018 года, 11:52

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 января/ БИ-ПОРТ – Следственная группа работает на месте обнаружения тела рабочего Ловозерского ГОКа, сообщили «Би-порту» в следственном комитете по Мурманской области.

Напомним, сегодня ночью на участке номер два на территории Ловозерского ГОКа было обнаружено тело мужчины. Его личность уже установлена. Это один из проходчиков, 1978 года рождения.

«Сейчас на месте происшествия работает следователь. В ходе проверки предстоит опросить свидетелей и установить обстоятельства произошедшего», – уточнили в ведомстве.