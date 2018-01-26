Красной икре, маслу, гречке и рису утвердили новые ГОСТы

26 Января 2018 года, 12:26

РОССИЯ/ 26 января/ БИ-ПОРТ – В России появилось четыре новых ГОСТа. Это стандарты повышенного качества для производства лососевой икры, сливочного масла, гречки и риса. Документ подготовили в Роскачестве и уже утвердили в Росстандарте.

Новые правила будут применяться в тестовом режиме с 1 марта. С начала весны 2021 года после апробации на рынке перейдут в статус постоянно действующих, сообщает газета «Известия».

Для красной икры вводится ограничение на содержание отстоя (джуса), — 5% от конечного продукта. Сейчас эта характеристика не регламентируется. Соли должно быть максимум 5% (сейчас допустимо до 7%). Для анализа качества предусмотрено использование методов определения последовательности ДНК. Это позволит точечно и достоверно установить вид рыбы.

Предварительный ГОСТ на рис вводит понятие доброкачественных ядер. Их должно быть не менее 99,7% в продукции. Недоброкачественных может быть лишь 0,3% от изделия. Сорная примесь должна составлять не более 0,2% в упаковке.

Изготовителям гречки придется соблюдать требования по кислотному числу жира. Оно характеризует содержание свободных жирных кислот в продукте и свидетельствует о его свежести. Испорченных ядер должно быть не более 0,1% от всего объема. Вводится полный запрет на наличие плесени в упаковке с товаром, сейчас такого требования нет.

Новый стандарт на сливочное масло устанавливает значение термоустойчивости до 1, ее при проверках высчитывают по специальной формуле. Если этот показатель равен единице, то масло не будет «течь» в холодильнике. Продукт продолжит сохранять форму на протяжении всего срока годности при выполнении условий хранения, указанных на пачке.

Как рассказала заместитель главы Роскачества Елена Саратцева, ни в одной стране мира нет подобных государственных стандартов, которые определяли бы и методы испытаний, и опережающие требования к качеству товара.