Морские пехотинцы Северного флота провели занятия в сложных климатических метеоусловиях Арктики

26 Января 2018 года, 12:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 января/ БИ-ПОРТ – Морские пехотинцы отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады Северного флота на одном из полигонов Мурманской области провели занятия в сложных климатических условиях Арктики, при низких температурах, сильном ветре и метели.

Личный состав десантно-штурмовых подразделений прошел психологическую полосу препятствий, в ходе которой моделировались условия, максимально приближенные к боевым действиям. Для создания таких условий использовались различные имитационные боеприпасы.

«Военнослужащие батальона морской пехоты, отрабатывая вопросы скрытного перемещения, оборудования и маскировки огневых позиций, выполнили стрельбы из автомата АК-74, автоматического гранатомета станкового АГС-17 и ручного противотанкового гранатомета РПГ-7. Хорошую практику в организации управления огнем в различных условиях общевойскового боя получили командиры отделений, которые в ходе проводимых занятий управляли действиями своих подчиненных», – сказали «Б-порту» в пресс-службе СФ.

Особенностью проведения стрельб в таких условиях также являлась недостаточная видимость, при которой стрелок должен максимально быстро захватить цель и вести корректировку огня.

Проводимая из вооружения бронетранспортеров БТР-82А стрельба по различным видам мишеней, в том числе по движущимся, позволила закрепить слаженность действий всего экипажа боевой единицы.

Инженерно-саперные подразделения, выполнили нормативы по оборудованию позиций, минированию и подрыву различных объектов условного противника. Одним из элементов отработки упражнений саперов было оборудование проходов в минно-взрывных заграждениях.