«Нордавиа» стала лучшей авиакомпанией в Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 26 января/ БИ-ПОРТ – Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» наградила лучшие авиакомпании воздушной гавани Санкт-Петербурга по итогам работы в 2017 году.
Наиболее динамично развивающейся авиакомпанией в категории от 100 тысяч до 500 тысяч пассажиров в год стала авиакомпания «Нордавиа». Абсолютный прирост пассажиропотока в Пулково в 2017 году составил более 221 тысяч человек, количество взлет-посадок возросло на 2 тысячи операций. Маршрутная сеть авиакомпании из Пулково в течение года включала 19 направлений полетов.