В рамках празднования 80-летия Мурманской области пройдет свыше 70 мероприятий

26 Января 2018 года, 14:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 января/ БИ-ПОРТ – Программа подготовки и празднования 80-летия со дня образования Мурманской области отражает различные стороны жизни региона и учитывает интересы всех возрастных категорий населения. Об этом на заседании правительства Мурманской области рассказал председатель комитета по культуре и искусству Сергей Ершов.

Как отметил Ершов, программа направлена на популяризацию достижений региона и поддержание у населения чувства сопричастности и гордости за него. Она включает 70 ключевых мероприятий.

В рамках юбилея запланированы Дни Мурманской области в Совете Федерации и презентация Мурманской области на Петербургском Международном экономическом форуме. Среди наиболее значимых культурно-просветительских мероприятий – концерты Симфонического оркестра Мариинского театра и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», гастроли Московского академического театра им. Владимира Маяковского, выставка из собраний Государственного Русского музея, а также выставка Государственного Исторического музея, подготовленная специально к юбилею области.

В течение года пройдут форумы «Шаг в будущее» и «Малая Родина», слет кадетов и школьников «Арктический щит России», выставка «Сокровища саамской земли», спартакиада молодежи России по дзюдо, Арктические студенческие игры, международная велогонка «Арктик Райс», творческий конкурс для средств массовой информации «Мурман: грани творимой истории» и многие другие.

В настоящее время также завершается разработка муниципальных программ празднования юбилея области – они будут размещены на официальных сайтах муниципальных образований.

«Проект программы подготовки и празднования 80-летия со дня образования Мурманской области носит разноуровневый и многосторонний характер, включает различные, как по направленности и содержанию, так и по масштабам, мероприятия», – подчеркнул Ершов.

Марина Ковтун отметила, что могут возникнуть новые предложения, инициативы, которые дополнительно войдут в программу празднования.