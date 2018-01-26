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Главная » НОВОСТИ » «МегаФон» в Мурманской области: цифры, факты, юбилеи
 
 
 
 
26 Января 2018 года, 14:24

«МегаФон» в Мурманской области: цифры, факты, юбилеи


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 января/ БИ-ПОРТ – В 2017 году «МегаФон» в Мурманской области отметил двойной юбилей: исполнилось 20 лет с момента запуска первой базовой станции в Мурманске и 15 лет с того дня, как компания, начинавшая работу как «Северо-Западный GSM», обрела нынешнее название.

Сеть оператора в Мурманской области была запущена в эксплуатацию 8 мая 1997 года. «МегаФон» стал первым GSM-оператором в регионе, был пионером в развитии сетей 3G и 4G. Сейчас скоростной 4G-интернет от «МегаФона» доступен жителям всех городов области. А с появлением связи 4G практически исчезает «цифровое неравенство» между крупными городами и небольшими населенными пунктами.

Связь от «МегаФона» есть даже в самых небольших населенных пунктах – Чаваньге и Чапоме. Запущены базовые станции на полуострове Рыбачий, острове Кильдин, в Дальних Зеленцах, обеспечено практически полное радиопокрытие прибрежной зоны и акватории моря. Это важно для безопасности туристов и местных рыбаков. Безопасность на Териберской дороге, имеющей протяженность 120 километров и пролегающей по тундре, обеспечивают несколько БС, две из которых оборудованы несколькими источниками энергии, в том числе ветрогенераторами.

В Мурманской области расположена и самая «высокая» на всем Северо-Западе России базовая станция «МегаФона» (на плато Расвумчорр, 980 метров над уровнем моря), и самая «глубокая» (внутри Расвумчоррского рудника, 560 метров от вершины горы). Эти станции построены специально для корпоративного клиента оператора – АО «Апатит».

В 2017 году «МегаФон» представил новое позиционирование и начал трансформацию от оператора связи к оператору новых возможностей. В центре этой трансформации «цифровой» клиент, то есть активный пользователь мобильного интернета. Именно для таких абонентов была создана тарифная линейка «Включайся!». При создании этой линейки «МегаФон» проанализировал данные по 2 млн своих реальных цифровых клиентов и предложил им то, в чем они нуждались. Новый слоган компании – «МегаФон. Начинается с тебя». Визуально бренд тоже изменился.

«МегаФон» предлагает своим клиентам инновационные решения. Среди них – «интернет вещей». Все больше устройств оснащается SIM-картами для дистанционного управления или сбора информации: это банкоматы, водяные и электросчетчики, охранные системы и многое другое.

Сейчас «умные» услуги на базе скоростного интернета и Big Data все больше востребованы у корпоративных клиентов. Например, набирает популярность услуга «МегаФон. Таргет» – коммерческие SMS-рассылки, адресатов которых можно выбирать по полу, возрасту и другим параметрам.

С развитием «умного» оборудования широкое распространение получила услуга «М2М-мониторинг». Она позволяет контролировать эффективность работы и техническое состояние оборудования, применяемого в топливно-энергетическом комплексе, общественном транспорте, охранных датчиках или устройствах видео- и фото-фиксации.

«МегаФон» поддерживает многие важные мероприятия в Мурманской области, в том числе обеспечивая их связью, организует собственные проекты. Так, в 2017 году «МегаФон» выступил телеком-проводником тура группировки «Ленинград». Годом ранее в ТРК «Мурманск Молл» проходила мультимедийная выставка «Ван Гог. Живые полотна». В течение трех недель выставку посетило 23 тысячи горожан. Для 80% посетителей выставка стала бесплатной: абоненты оператора, а также школьники, студенты и пенсионеры могли свободно увидеть «живые полотна». В числе мероприятий, проходящих при поддержке и участии «МегаФона», – ежегодный конкурс «Студент года», «Ночь музеев», День города, День молодежи и другие.

Крупный собственный проект «МегаФона» – Всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя!». Это единственный проект федерального масштаба для детей, находящихся на попечении государства. Ежегодно в соревнованиях принимают участие более 3 000 воспитанников детских домов и школ-интернатов России, Абхазии, Таджикистана и Южной Осетии. Отборочные этапы проходят на территории 55 регионов России, 300 команд соревнуются за право выйти в финал, который проводится в городе Сочи. Главным призом для команд-победителей в двух возрастных группах ежегодно становится поездка в Лондон в гости к футбольному клубу «Арсенал».

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