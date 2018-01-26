Более 100 мероприятий прошло в Мурманской области в Год экологии

26 Января 2018 года, 14:41

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 января/ БИ-ПОРТ – В течение проведенного в 2017 году в России Года экологии в Мурманской области было реализовано более 100 мероприятий, рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Дмитрий Руусалеп на заседании правительства.

В мероприятиях принимали участие органы государственной власти и местного самоуправления, промышленные предприятия, общественные, научные и другие организации, неравнодушные жители области. Общий объем финансирования составил почти 3,5 млрд рублей.

Наиболее значимыми практическими мероприятиями стали ввод в опытно-промышленную эксплуатацию мусоросортировочной линии первого в Арктической зоне России экотехнопарка, продолжение работы по очистке акватории и береговой полосы Кольского залива. Масштабные проекты реализованы крупными промышленными предприятиями – Кольской ГМК, Мурманской ТЭЦ, АО «Апатит», ПАО «Мурманский морской торговый порт». Активными участниками Года экологии стали АО «Олкон», филиал АО «Концерн «Росэнергоатом» Кольская атомная станция. В последние годы Министерство обороны приступило к масштабным работам по ликвидации экологического ущерба в Арктике. На территории Мурманской области такие работы с 2015 года ведутся Объединенным стратегическим командованием Северного флота.

«Главным результатом прошедшего года является изменение отношения общества, государства, бизнеса, СМИ к вопросам охраны окружающей среды. Решение данных вопросов становится одним из приоритетных направлений во всех сферах и на всех уровнях. В ходе широкого и открытого обсуждения с участием всех заинтересованных сторон как в масштабе страны, так и в нашем регионе удалось провести своеобразную инвентаризацию проблем, многие из которых копились десятилетиями», – отметил министр.

По данным на середину 2017 года, Мурманская область впервые за последние пять лет вошла в число самых чистых регионов России, заняв девятое место в экологическом рейтинге субъектов России. В осеннем рейтинге регион вновь вошел в десятку эколидеров, поднявшись еще на три позиции, заняв шестое место в общем списке.