Самолёт «Нордавиа» вернулся в Домодедово из-за неубравшихся шасси

26 Января 2018 года, 15:15

МОСКВА/ 26 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня в московском аэропорту Домодедово произошел инцидент с воздушным судном авиакомпании «Нордавиа».

Самолет авиакомпании «Нордавиа», выполнявший рейс по маршруту Москва-Архангельск утром 26 января, вернулся в аэропорт Домодедово после того, как после взлета у самолета не убрались стойки шасси по причине отказа датчика «земля-воздух».

«В 11:30 по московскому времени воздушное судно успешно совершило посадку в аэропорту Домодедово», - сообщил «Би-порту» представитель авиакомпании «Нордавиа».

Пассажиров в Архангельск доставил резервный борт.