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В Печенгском районе завершилась четвертая сессия медиа-школы Игоря Попова
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » НОВОСТИ » Самолёт «Нордавиа» вернулся в Домодедово из-за неубравшихся шасси
 
 
 
 
26 Января 2018 года, 15:15

Самолёт «Нордавиа» вернулся в Домодедово из-за неубравшихся шасси


МОСКВА/ 26 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня в московском аэропорту Домодедово произошел инцидент с воздушным судном авиакомпании «Нордавиа».

Самолет авиакомпании «Нордавиа», выполнявший рейс по маршруту Москва-Архангельск утром 26 января, вернулся в аэропорт Домодедово после того, как после взлета у самолета не убрались стойки шасси по причине отказа датчика «земля-воздух».

«В 11:30 по московскому времени воздушное судно успешно совершило посадку в аэропорту Домодедово», - сообщил «Би-порту» представитель авиакомпании «Нордавиа».

Пассажиров в Архангельск доставил резервный борт.

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  • самолётам по 25-27 лет, надо думать.... рано или поздно начнут всплывать косяки, пусть и мелкие. плюс по фюзеляжам видно, какие они все переклёпанные по куче раз, корпуса и крылья в заплатках.
 
 
 
 
 
 
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