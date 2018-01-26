Глава Полярных Зорь рассказал об итогах 2017 года

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Telegram | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
«Норникель» подвел итоги 2017 года «Норникель» подвел итоги 2017 года
Мурманчан приглашают на народное гулянье Мурманчан приглашают на народное гулянье
Обеды в режиме «шведский стол» в ресторане «Полярные Зори» Обеды в режиме «шведский стол» в ресторане «Полярные Зори»
ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам ВБРР снижает ставки по ипотечным и потребительским кредитам
Филармония приглашает на открытие фестиваля «Музыкальное приношение» Филармония приглашает на открытие фестиваля «Музыкальное приношение»
 
 

Видеоновости16+

В Печенгском районе завершилась четвертая сессия медиа-школы Игоря Попова
 
 
 
 

Курсы валют 27.01.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
79,4555
-0,2542
1 USD
Доллар США
55,8288
-0,1000
1 EUR
Евро
69,6073
0,1493
10 NOK
Норвежских крон
72,6559
0,3329
10 SEK
Шведских крон
70,8973
0,2266
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-5°
1.3 м/с
давление 756.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

29 Декабря 2017, 12:30
29 Декабря 2017, 12:00
31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Группа компаний TeleTrade на сегодняшний день представлена в 26 странах мира на четырёх континентах. В Евросоюзе успешно работает компания TeleTrade International Consulting Ltd. Сегодня мы говорим с директором по развитию TeleTrade в Европе Збигневым Грутковски

Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

 
 
 
 

Выбор редакции

Стала известна предварительная причина смерти рабочего в Ловозерском ГОКе
26 Января 2018, 16:53
Стала известна предварительная причина смерти рабочего в Ловозерском ГОКе
Мурманчан приглашают на народное гулянье
26 Января 2018, 15:40
Мурманчан приглашают на народное гулянье
Более 100 мероприятий прошло в Мурманской области в Год экологии
26 Января 2018, 14:41
Более 100 мероприятий прошло в Мурманской области в Год экологии
В рамках празднования 80-летия Мурманской области пройдет свыше 70 мероприятий
26 Января 2018, 14:05
В рамках празднования 80-летия Мурманской области пройдет свыше 70 мероприятий
 
 
 
 

Самое читаемое

В детсаду Росляково зарегистрированы случаи подозрения на острую кишечную инфекцию
26 Января 2018, 10:55
Относительно тёплая со снегом погода ожидается в Мурманской области
26 Января 2018, 07:30
По факту обнаружения тела на территории Ловозерского ГОКа проводится проверка
26 Января 2018, 11:52
Мурманчан приглашают на народное гулянье
26 Января 2018, 15:40
На новом убойном пункте в Сосновке проведена оленеубойная кампания
26 Января 2018, 13:50
Стала известна предварительная причина смерти рабочего в Ловозерском ГОКе
26 Января 2018, 16:53
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Глава Полярных Зорь рассказал об итогах 2017 года
 
 
 
 
26 Января 2018 года, 15:27

Глава Полярных Зорь рассказал об итогах 2017 года


ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 26 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня на заседании правительства Мурманской области глава города Полярные Зори Максим Пухов выступил с отчётом о мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в городе.

Пухов отметил рост промышленного производства на 7% в прошлом году, что в основном обусловлено стабильной работой градообразующего предприятия – филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция».

Уровень безработицы понизился, наблюдается стабильность на рынке труда. Число зарегистрированных в качестве безработных граждан на конец 2017 года составило 302 человека, уровень регистрируемой безработицы составляет 3,2%.

Говоря об исполнении майских указов президента, глава города сообщил, что по итогам 2017 года обеспечено достижение плановых целевых показателей по заработной плате отдельных категорий работников подведомственных муниципальных учреждений.

«Выполнены работы по строительству новой автодороги в четвертом микрорайоне города, которая будет служить подъездом к уже существующему девятиэтажному дому, а также к строящемуся 90-квартирному дому. В 2018 году планируется ремонт семи участков дорог в городе на общую сумму 28 млн рублей», – проинформировал Пухов.

Он сообщил, что муниципалитет уже взял на себя функции технического заказчика при проведении работ по капитальному ремонту. Это предполагает, что объявлять и проводить конкурсы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, заключать договоры с подрядными организациями, а также осуществлять контроль теперь будут местные власти.

Говоря о планах на 2018 год, Пухов отметил строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвящённых 50-летию образования и 45-летию пуска первого энергоблока Кольской АЭС, модернизацию освещения, развитие и благоустройство парка отдых и здоровья, строительство и ввод 90-квартирного жилого дома.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.

У вас есть новости, которые заслуживают внимания? Присылайте их нам!

 
 
 
 
1.
«Норникель» подвел итоги 2017 года
2.
Более 100 мероприятий прошло в Мурманской области в Год экологии
3.
«МегаФон» в Мурманской области: цифры, факты, юбилеи
4.
В 2017 году количество ледокольных проводок Росатомфлота в акватории Севморпути выросло
5.
В Полярных Зорях сгорела подсобка с детскими санками, аргамаком и коляской
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»