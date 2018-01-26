Глава Полярных Зорь рассказал об итогах 2017 года

26 Января 2018 года, 15:27

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 26 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня на заседании правительства Мурманской области глава города Полярные Зори Максим Пухов выступил с отчётом о мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в городе.

Пухов отметил рост промышленного производства на 7% в прошлом году, что в основном обусловлено стабильной работой градообразующего предприятия – филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция».

Уровень безработицы понизился, наблюдается стабильность на рынке труда. Число зарегистрированных в качестве безработных граждан на конец 2017 года составило 302 человека, уровень регистрируемой безработицы составляет 3,2%.

Говоря об исполнении майских указов президента, глава города сообщил, что по итогам 2017 года обеспечено достижение плановых целевых показателей по заработной плате отдельных категорий работников подведомственных муниципальных учреждений.

«Выполнены работы по строительству новой автодороги в четвертом микрорайоне города, которая будет служить подъездом к уже существующему девятиэтажному дому, а также к строящемуся 90-квартирному дому. В 2018 году планируется ремонт семи участков дорог в городе на общую сумму 28 млн рублей», – проинформировал Пухов.

Он сообщил, что муниципалитет уже взял на себя функции технического заказчика при проведении работ по капитальному ремонту. Это предполагает, что объявлять и проводить конкурсы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, заключать договоры с подрядными организациями, а также осуществлять контроль теперь будут местные власти.

Говоря о планах на 2018 год, Пухов отметил строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, подготовку и проведение праздничных мероприятий, посвящённых 50-летию образования и 45-летию пуска первого энергоблока Кольской АЭС, модернизацию освещения, развитие и благоустройство парка отдых и здоровья, строительство и ввод 90-квартирного жилого дома.