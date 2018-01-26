Мурманчан приглашают на народное гулянье

МУРМАНСК/ 26 января - 3 февраля в Мурманске пройдет традиционный праздник «Здравствуй, Солнце!». Театрализованное народное гулянье развернется на площади Пять Углов возле главной городской елки.
Начало – в 13 часов.
Гостей праздника ждут веселые игры, интересные конкурсы и яркая концертная программа. На улице Воровского будет организована выездная торговля – все желающие смогут согреться горячим чаем, отведать свежей выпечки.
В связи с проведением традиционного народного гулянья «Здравствуй, Солнце» 3 февраля с 00 до 18 часов будут запрещены движение и парковка транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца:
– по улице Ленинградская, от дома № 5/23 по улице Воровского до улицы Профсоюзов;
– по улице Воровского, от улицы Коминтерна до проспекта Ленина.