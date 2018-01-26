Мурманчан приглашают на народное гулянье

26 Января 2018 года, 15:40

МУРМАНСК/ 26 января - 3 февраля в Мурманске пройдет традиционный праздник «Здравствуй, Солнце!». Театрализованное народное гулянье развернется на площади Пять Углов возле главной городской елки.

Начало – в 13 часов.

Гостей праздника ждут веселые игры, интересные конкурсы и яркая концертная программа. На улице Воровского будет организована выездная торговля – все желающие смогут согреться горячим чаем, отведать свежей выпечки.

В связи с проведением традиционного народного гулянья «Здравствуй, Солнце» 3 февраля с 00 до 18 часов будут запрещены движение и парковка транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца:

– по улице Ленинградская, от дома № 5/23 по улице Воровского до улицы Профсоюзов;

– по улице Воровского, от улицы Коминтерна до проспекта Ленина.