Россия и США проведут совместные «космические» эксперименты

26 Января 2018 года, 16:38

РОССИЯ/ 26 января/ БИ-ПОРТ – Представители США выразили желание принять участие в серии экспериментов по имитации полетов в дальний космос, сообщили «Известиям» в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

Американские ученые предложили добавить к программе SIRIUS еще два исследования (длиною в год каждое) с участием совместного российско-американского экипажа из шести человек. По словам директора ИМБП Олега Орлова, российская сторона поддержала инициативу. Теперь она должна быть закреплена в официальных документах.

Серия экспериментов SIRIUS (Scientific International Research in Unique Terrestrial Station, международное научное исследование в уникальном наземном комплексе) началась с двухнедельного эксперимента в конце 2017 года. В конце 2018 – начале 2019 года планируется четырехмесячная изоляция, в 2019–2020 – восьмимесячная. В 2021–2025 годах, согласно новым планам, пройдут три годовых исследования. Исследования проходят в наземном медико-технологическом экспериментальном комплексе на Хорошевском шоссе в Москве.

Программа SIRIUS реализуется в рамках подготовки к полетам в дальний космос, в первую очередь к работе на окололунной орбитальной станции Deep Space Gateway. О ее создании в сентябре договорились госкорпорация «Роскосмос» и NASA. Планируется, что первый модуль станции стартует с Земли в 2022 году. Ее экипаж будет международным.