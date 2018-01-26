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Жизнь в Мурманске


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26 Января 2018 года, 16:53

Стала известна предварительная причина смерти рабочего в Ловозерском ГОКе


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 января/ БИ-ПОРТ – По предварительной информации, причина смерти рабочего в шахте Ловозерского ГОКа стало отравление газом.

Сегодня ночью на участке номер два на территории Ловозерского ГОКа было обнаружено тело мужчины. По данному факту на территории Ловозерского ГОКа сегодня проводится проверка.

«По предварительной информации, смерть рабочего наступила от отравления газом. Еще одного пострадавшего госпитализировали с места происшествия. Сейчас его состояние удовлетворительное», - сообщили «Би-порту» в пресс-службе следственного комитета по Мурманской области.

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