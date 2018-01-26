По Мурманску проедет экомобиль

26 Января 2018 года, 17:45

МУРМАНСК/ 26 января - У мурманчан вновь будет возможность избавиться от перегоревших энергосберегающих ламп и старых градусников. Мероприятия по бесплатному сбору и утилизации ртутьсодержащих отходов проводятся для горожан, не являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах.

Сбор и последующую передачу в специализированные организации для утилизации отработанных ртутьсодержащих отходов жителей многоквартирных домов производят управляющие организации. А юридические лица и индивидуальные предприниматели делают это самостоятельно на основании заключенных со специализированными организациями договоров.

27 января администрация города Мурманска совместно с ООО «Экопром» проводит акцию по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих отходов.

В субботу экомобиль проедет от района Роста через Нижнеростинское шоссе, район Жилстрой, Больничный городок, проезд Ледокольный до улицы Огни Мурманска.

Маршрут экомобиля по сбору ртутьсодержащих отходов от населения города Мурманска:

– район дома № 15 по улице Набережной – 10.00

– на развилке дорог улицы Печенгской и улицы Новосельской – 11.00

– район пересечения улицы Фурманова и улицы Пархоменко – 11.40

– площадка между домом № 130а по проспекту Кольскому и №5 по проезду Ледокольному – 12.30

– район АЗС по ул. Огни Мурманска – 13.10

Стоянка на местах сбора ртутьсодержащего мусора будет составлять 30 минут.

Напомним, ртутьсодержащие отходы запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры, а также сливать ртуть в канализацию, сжигать загрязненную ртутью тару.