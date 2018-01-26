«Норникель» подвел итоги 2017 года

26 Января 2018 года, 19:45

МУРМАНСК/ 26 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня в правительстве Мурманской области прошло расширенное заседание Экономического совета при губернаторе и Полярной комиссии при Экономическом совете.

В мероприятия приняли участие депутаты Мурманской областной думы, главы муниципальных образований и главы администраций Мурманска, Мончегорска Никеля, Заполярного и Печенгского района. Кроме того, на заседании присутствовали генеральный директор АО «Кольская ГМК» Игорь Рышкель и вице-президент – статс-секретарь – руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления ПАО «ГМК «Норникель» Елена Безденежных. Она рассказала об итогах деятельности компании в 2017 году и планах на 2018 год.

«Норникель» в 2017 году завершил первый, основной этап программы реконфигурации и модернизации производственных мощностей – он коснулся всех площадок компании. Завершен первый этап экологической программы – закрыт никелевый завод в Норильске. Кольская ГМК в 2017 году сократила выбросы диоксида серы до 109 тысяч тонн. В 2016 году этот показатель составлял 119 тысяч тонн; для сравнения: в 1998 году – это год образования Кольской ГМК – выбросы SO2 были на уровне 277 тысяч тонн.

«Цель следующего инвестиционного цикла, который датируется с 2018 по 2022 год – это достижение большей экологичности, то есть трансформация компании в «зеленый Норникель» и обеспечение устойчивого развития роста компания. – рассказала Елена Безденежных, – Приоритетная задача – серный проект, цель которого – сокращение суммарных выбросов в Заполярном филиале на 75%».

В рамках инвестиционной программы Кольской ГМК в 2017-2018 годах общий объем вложенных средств оценивается в сумму более 33 млрд рублей. А положительный бюджетный эффект для Мурманской области составит один млрд рублей ежегодно. Прогнозный же объем налоговых и неналоговых платежей в бюджет Мурманской области по итогам 2017 года составил 8,6 млрд рублей (в 2016 году – 7,8 млрд).

Большое внимание компания уделяла экологическим мероприятиям в рамках Года экологии. Кроме того, Норникель активно поддерживает массовый и детский спорт, а также благотворительные проекты. Программа корпоративного волонтерства «Комбинат добра» помогла собрать пожертвования на сумму более 5,5 млн рублей.

После выступления Елены Безденежных депутаты и главы муниципальных образований области задали вопросы, возникшие в ходе ее доклада.