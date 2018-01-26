Концерт ансамбля песни и танца «Россия» пройдет в ДК Кирова

27 Января 2018 года, 08:00

МУРМАНСК/ 27 января/ БИ-ПОРТ – Областной Дворец культуры и народного творчества им С. М. Кирова 4 февраля в 15:00 приглашает на концерт Заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Россия» имени В. М. Ковбасы.

На концерте мурманчане и гости города услышат обработки русских народных песен, авторские произведения. «Россия» – это визитная карточка культуры региона. Более 50 лет ансамбль является эталоном для самодеятельных хоровых коллективов Мурманской области.

Концерт пройдет в рамках областного конкурса исполнителей народной песни «Русские напевы».