Министр обороны Финляндии рассказал, как финские власти собираются отражать гибридные угрозы

27 Января 2018 года, 20:00

ФИНЛЯНДИЯ/ 27 января/ БИ-ПОРТ – Министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё («Синее будущее») на открытии 224 Курсов по обороне страны рассказал об угрозах и законодательных способах борьбы с ней в условиях гибридной войны, пишет Yle.

Курсы по обороне страны устраиваются четыре раза в год. Они нужны для того, чтобы познакомить военную и гражданскую элиту Финляндии с общим представлением о внешней, оборонной политике и политике безопасности.

Министр объяснил, как аннексия Крыма и военные действия на востоке Украины повлияли на боеготовность страны и решения властей. Например, в 2016 году был принят новый закон о воинской обязанности.

Другим решением, по словам Юсси Ниинистё, стала разработка законодательства о запрете лицам с двумя гражданствами занимать военные должности.

«Пятой колонне нужно противостоять еще в мирное время. У нас должно быть стопроцентное доверие к тем лицам, которых мы назначаем на ключевые оборонные должности. А они должны быть на 100% лояльны Финляндии», – пояснил он.

Третьим решением стал проект изменений в законодательство, регулирующее владение недвижимостью. Министр считает, что одним из способов оказать влияние может стать покупка недвижимости вблизи критических объектов: военных частей, электростанций и водоканала.

«Возможные способы – это разработка закона о конфискации собственности в оборонительных целях, предоставление государству права первичной покупки и предварительная проверка покупателей из стран, не входящих в ЕС и ЕЭС», – рассказал Ниинистё.