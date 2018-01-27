Объём промышленного производства в Мурманской области увеличился на 10,9% в 2017 году

27 Января 2018 года, 10:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 января/ БИ-ПОРТ – По предварительным данным, объём промышленного производства в 2017 году по сравнению с 2016 годом в Мурманской области увеличился на 10,9%, сообщил Мурманскстат.

Индекс производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» составил 108,5%. Производство руд и концентратов металлов платиновой группы и кобальтовых концентратов увеличилось почти в два раза, нефелиновых и апатитового концентратов на 7-9%, железорудного концентрата сократилось на 1%.

В обрабатывающих производствах выпуск продукции по сравнению с 2016 годом возрос примерно на 15%, в том числе в металлургии – на 18%. Произведено больше необработанного никеля (на 18%), рафинированной необработанной меди (на 5%), а также первичного алюминия (на 4%).

Индекс производства продукции пищевой промышленности составил за тот же период около 109%. Больше, чем в 2016 году, выпущено мяса охлаждённого (кроме птицы), мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов и колбасных изделий (соответственно на 19%, 8% и 2%).

Переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков произведено около 555 тысяч тонн, что на 7% больше, чем в 2016 году, в том числе мороженой сельди – больше почти в два раза.

Вместе с тем уменьшился выпуск рыбных консервов и пресервов соответственно на 16% и 3%. Снизилась выпечка хлебобулочных (на 11%) и кондитерских изделий (на 5%), производство молока сократилось почти на пятую часть, кисломолочных продуктов – на 7%.

Индексы производства по видам экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в 2017 году по отношению к 2016 составили 102,4% и 110,2%. Выработка электроэнергии увеличилась почти на 2%, пара и горячей воды – на 3%.