В 2017 году Роспотребнадзор рассмотрел 5971 обращение

27 Января 2018 года, 12:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 января/ БИ-ПОРТ – Обращения граждан – индикатор проблем, волнующих население области. Итоги 2017 года подтверждают многолетнюю тенденцию роста числа обращений: в минувшем году Управление Роспотребнадзора рассмотрело 5971 обращение (в 2014 году – 4610).

Содержание значительной части обращений (38,5%) не регламентируется требованиями санитарного законодательства, законодательства в области защиты прав потребителей и не относится к установленной компетенции Роспотребнадзора. Такие обращения направлялись уполномоченным органам. 86,4% таких обращений относится к компетенции Государственной жилищной инспекции.

Наибольшее число обращений приходится на нарушения в сфере защиты прав потребителей – 69,2% (4129 обращений), на долю обращений на нарушения санитарного законодательства приходится 30,8% (1842).

В 2017 году по отношению к 2016 году практически не изменилась пятёрка самых популярных тем обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей: вопросы ЖКУ (60,8%); розничная торговля (14,4%); бытовое обслуживание (3,7%); деятельность на финансовом рынке (3,6%); медицинские услуги (3,1%).