Россия на 26 месте в рейтинге лучших стран мира

27 Января 2018 года, 14:01

РОССИЯ/ 27 января/ БИ-ПОРТ – Россия заняла 26 место в списке лучших стран мира за 2018 год, пишут РИА Новости. Весь список опубликован в журнале U.S. News & World Report.

В прошлом году Россия была на 27 месте. Ее «соседями» стал Таиланд, с которым они поменялись местами, и Индия.

Первые пять мест в рейтинге принадлежат Швейцарии, Канаде, Германии, Великобритании и Японии. По сравнению с прошлым годом лидеры практически не поменялись. Всего в списке 80 стран.

Государства оценивались по ряду качеств: туристической привлекательности, красоте природы, политическому влиянию и т.д. Эксперты опросили более 21 тысячи человек из 36 стран, которые указывали, насколько то или иное качество подходит к каждому государству из списка.

Помимо общего рейтинга стран, U.S. News & World Report составил девять перечней по отдельным категориям. По уровню влияния Россия заняла второе место.