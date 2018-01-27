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Главная » НОВОСТИ » Правительство Финляндии призывает парламент поддержать законопроект о разведке
 
 
 
 
27 Января 2018 года, 16:04

Правительство Финляндии призывает парламент поддержать законопроект о разведке


ФИНЛЯНДИЯ/ 27 января/ БИ-ПОРТ – Правительство Финляндии призвало оппозиционные партии как можно скорее поддержать новый законопроект о разведке, сообщает REGNUM.

«Ослабление ситуации в области безопасности Финляндии и необходимость подготовки к действиям, угрожающим национальной безопасности Финляндии, создали исключительную ситуацию, в рамках которой возникла необходимость срочного внесения поправок в конституцию», — говорится в заявлении.

Правительство требует внести изменить конституционное право, предусматривающее защиту частной жизни. Законопроект должны поддержать 5/6 депутатов парламента. Он предоставит властям новые полномочия для мониторинга граждан в интернете и позволит разведывательной службе отслеживать их связи за пределами Финляндии.

«Наше законодательство в сфере разведывательной деятельности сильно отстало от других западных стран, поэтому нет необходимости затягивать с его принятием», — заявил министр обороны Финляндии Юсси Ниинисто.

 

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  • //Он предоставит властям новые полномочия для мониторинга граждан в интернете и позволит разведывательной службе отслеживать их связи за пределами Финляндии.// Режым лютует!!! //«Наше законодательство в сфере разведывательной деятельности сильно отстало от других западных стран...// Да не он один :((
  • Так, наверное, везде, где грядут выборы. Вон в штатах проморгали, а теперь гадают, чьи были хакЁры.
  • Устав от явок и подстав, От очных ставок и паролей, Я продавал славянский шкаф, Как артефакт. Плюс антресоли. (с)
 
 
 
 
 
 
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