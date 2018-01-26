Калининградский отель на 5283% завысил цены на время ЧМ-2018

28 Января 2018 года, 08:07

КАЛИНИНГРАД/ 28 января/ БИ-ПОРТ – Калининградский отель «Агора» завысил цены на время проведения Чемпионата мира по футболу на 5283%, сообщает сайт Федерального агентства по туризму.

Ранее правительство России постановило, что максимальная стоимость номера в калининградской гостинице «без звезд» не должна превышать 2,4 тысячи рублей. Однако номера в «Агору» продаются по 129,2 тысяч рублей.

По данным Ростуризма, чаще всего цены на время проведения чемпионата завышают гостиницы в Ростове-на-Дону (отель «Тихие сады» поднял стоимость на 2581%) и в Москве (отель «Петровка 17» – на 399%).