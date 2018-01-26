Трубу котельной в Уфе превратили в огромный градусник

28 Января 2018 года, 11:17

УФА/ 28 января/ БИ-ПОРТ – В Уфе труба котельной на улице Менделеева обрела архитектурную подсветку, передает «Ufa1.ru» .

Стометровую трубу превратили в огромный термометр. Световой арт-объект можно увидеть с трёх сторон. Дым, который валит из трубы котельной, тоже подсвечивается.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов сообщил, что отладка подсветки будет идти ещё месяц, после чего её запустят в постоянном режиме. Он отметил, что её организовали без привлечения бюджетных денег.

«Подсветка смягчает тяжёлый промышленный пейзаж, который в нашем городе создают трубы. Я надеюсь, термометр станет одной из достопримечательностей нашего города. Может быть, это самый большой термометр в мире, надо поискать, покопаться журналистам», — сказал мэр.