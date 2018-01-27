Поток воды сносит машины на улице К. Маркса в Мурманске

27 Января 2018 года, 09:47

МУРМАНСК/ 27 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске в очередной раз прорвало водовод. На этот раз – на улице К. Маркса в районе кинотеатра «Мурманск». Потоки воды на большой скорости устремились в нижнюю часть города к улице Челюскинцев. Пользователи соцсетей сообщают, что от воды идёт пар и по всей вероятности прорвало горячую трубу.

«Большая пробка, аварии. Полицейских сносит потоками воды», – сообщают пользователи в соцсетях.

Это уже второй случай прорыва воды и потопа с начала года. Ранее «Би-порт» сообщал об аварии на водоводе, в результате которой часть дорог в центре города оказалась подтопленной.

Фото - Ю. Ускова.