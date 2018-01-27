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Главная » НОВОСТИ » Финляндия готовится к «скучным» выборам
 
 
 
 
27 Января 2018 года, 12:10

Финляндия готовится к «скучным» выборам


ХЕЛЬСИНКИ/ 27 января/ БИ-ПОРТ — В ближайшее воскресенье в Финляндии состоятся президентские выборы. На пост главы республики претендуют восемь кандидатов: действующий президент Саули Ниинистё (самовыдвижение), Матти Ванханен (партия «Финляндский центр»), Пекка Хаависто (лидер партии «Зелёный союз»), Мерью Кюллёнен (партия «Левый союз»), Нильс Турвальдс («Шведская народная партия»), Лаура Хухтасаари («Истинные финны»). Согласно Основному закону, президентом может стать только коренной житель Финляндии. Этот пункт, к слову, вызывает недовольство со стороны ЕС, дескать, тем самым ущемляют права других граждан. Однако финны не спешат переписывать конституцию из-за прихоти Большой Европы.

В отличие от муниципальных выборов, которые проходили в Суоми в апреле 2017 года, популярность этой избирательной кампании значительно ниже. Финны связывают этот феномен с определённой предсказуемостью – по мнению большинства опрошенных победит действующий президент Саули Ниинистё. И поскольку на этих выборах у него нет достойного соперника, то можно и не напрягаться. В разы меньше и агитационных материалов на улицах городов. Многие кандидаты посчитали, что тратить большие деньги на заведомо проигрышные выборы нет необходимости и почти все ограничились стандартным для этого случая набором агитации.

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Вместе с тем, все кандидаты участвуют в дебатах – для них это считается честью и отличной возможностью высказать своё мнение по тому или иному вопросу. Президент в Финляндии в большей степени отвечает за внешнюю политику, а внутренняя политика – это удел правительства и муниципалитетов, которые имеют достаточно широкие полномочия.

Накануне выборов многие СМИ Финляндии предлагают избирателям своеобразную голосовальную игру. Суть её заключается в следующем: кандидатам в президенты задаётся целый ряд вопросов, а полученные ответы определённым образом систематизируются и представляются в виде теста. После этого любой пользователь может ответить на эти же вопросы, выбрав наиболее подходящие ответы. В результате теста программа выдаёт того кандидата, ответы которого макимального совпадают с ответами пользователя. Как говорят коллеги, мнения большинства читателей, зрителей и радиослушателей совпадает с ответами Саули Ниинистё. Это также подтверждается довольно высоким рейтингом действующего президента.

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По мнению некоторых финских политических экспертов, высокий рейтинг Саули Ниинистё можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, Ниинистё смог объяснить финнам позицию страны во взаимоотношениях между Россией и Украиной (начиная от возвращения Крыма). Другой немаловажный фактор высокого рейтинга – умеренная сдержанность во отношениях с Европейским союзом и НАТО. Финны считают его равновесным политиком, одинаково хорошо поддерживающим отношения как с востоком, так и с западом. В-третьих, Саули Ниинистё очень харизматичный политик, а для финнов – это очень важный фактор. Во время первого срока Ниинистё шёл на очень рискованные шаги. Например, за два года до 100-летия независимости он отменил торжественные мероприятия, традиционно проходившие в этот день по всему миру. И смог объяснить финнам это действие так, что они с ним согласились. Кроме того, г-н Ниинистё проводит такую миграционную политику, которая устраивает коренное население страны – в Финляндии хоть и много выходцев из Ближнего Востока, но расселены они планомерно. В своё время по инициативе финского президента было ограничено пересечение российско-финляндской границы в Мурманской области (в пунктах пропуска «Лотта» и «Салла») только гражданами России, Беларуси и Финляндии.

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Сейчас финские выборы в шутку сравнивают с выборами в России: в обоих странах предопределённость выбора налицо, оба президента будут избраны на шестилетний срок. Но есть и различия: у Ниинистё молодая жена и он вот-вот станет отцом в третий раз. Кроме того, его перемещения по городам не вызывает панический страх у местной «элиты» и не останавливает движения в городах. Большинство даже на замечают, что по городу едет президент.

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