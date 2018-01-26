Городские службы устраняют последствия порыва водовода

27 Января 2018 года, 13:05

МУРМАНСК/ 27 января/ БИ-ПОРТ – Городские службы занимаются устранением последствий порыва водовода на улицах Старостина, Карла Маркса и Софьи Перовской.

Напомним, авария случилась по адресу улица Старостина, дом 59. Информация о порыве поступила в 8:00, было зафиксировано повреждение на трубе диаметром 300 мм. Поток воды пошёл по Старостина, вниз к Карла Маркса и до Софьи Перовской. Аварию устраняют сотрудники ГОУП «Мурманскводоканал».

«Городские службы оперативно отреагировали и приступили к устранению последствий. Сейчас выход воды прекращен. Грейдеры, пескоразбрасыватели, другие спецавтомобили – всего 28 единиц техники – посыпают и снимают ледовой накат. ГИБДД ограничивают движение на участках, где ведутся работы», – сообщили «Би-порту» в пресс-службе администрации города.

Семь домов отключены от водоснабжения. Специалисты «Мурманскводоканала» говорят, что сети вернут в нормальный режим работы уже сегодня.

Фото: Виталий Медведь