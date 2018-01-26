Голосование на президентских выборах в Финляндии началось

28 Января 2018 года, 11:50

ХЕЛЬСИНКИ/ 28 января/ БИ-ПОРТ – В Суоми открылись избирательные участки на выборах президента страны. Избирателям предстоит отдать свой голос за одного из восьми претендентов, среди которых есть действующий глава государства Саули Ниинистё, а также известные финские политики.

Накануне, в последний день агитации, некоторые из кандидатов встретились с российскими журналистами и ответили на ряд вопросов. Например, кандидат от Зелёных Пекка Хаависто считает, что его партия сейчас набирает обороты и теснит политических тяжеловесов. Вместе с тем, г-н Хаависто, как и многие политики в Финляндии, не загадывает наперёд о своей карьере. «У нас принято сосредотачиваться на выборах, которые ближайшие. Сейчас у нас выборы президента, когда они закончатся – проведём анализ и может быть будем думать о парламентских», – ответил Пекка Хаависто на вопрос «Би-порта» о политической карьере. Напомним, на прошлых президентских выборах Пекка Хаависто вышел во второй тур, но проиграл Саули Ниинистё.

Ещё один кандидат в президенты – Матти Ванханен – ранее занимал пост главы правительства. При его активном участии было запущено скоростное железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки. По его мнению, отношения с Россией должны строиться на основе текущих реалий. «Но угрозы со стороны России я не вижу», – рассказал журналистам г-н Ванханен. Его предвыборная программа включала, в том числе и вопрос об усилении пограничного режима со странами ближнего востока.

В последний день агитации в центр Хельсинки приехал действующий президент Саули Ниинистё. Он поблагодарил финнов за приём и выступил с речью. Несмотря на внезапно налетевший дождь и мокрый снег, главу государства жители приветствовали восторженными возгласами.

Правом голоса обладают более 4,5 миллиона граждан. Голосование продлится до 20 часов местного времени (21:00 МСК). На президентских выборах в этом году досрочно проголосовало более 36% избирателей. Голосование также проходило в Мурманском отделении генерального консульства Финляндии.